Kantar : une offre innovante de revue de presse audio

Pour Denis Gaucher, directeur de la division Media de Kantar en France : "Au cours de la dernière décennie, les podcasts sont devenus l'une des formes les plus populaires de consommation audio. La portée et la consommation des podcasts sont plus élevées que jamais, avec une expansion rapide aux États-Unis et en Europe, avec par exemple plus de 15 millions d'auditeurs de podcasts au Royaume-Uni et 5.6 millions en France. Il était important pour nous de proposer au marché une solution utile et qui réponde aux nouveaux usages des consommateurs".

"Je me réjouis du lancement de cette revoluSON commune avec Kantar qui est le leader mondial dans son domaine. Ensemble, nous allons créer beaucoup de valeur et fortement favoriser l’usage de l’audio au sein des médias, des entreprises et des institutions" a, pour sa part, indiqué Jérôme Doncieux, fondateur et CEO d’ETX Studio.