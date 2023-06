L’Express enrichit son offre audio avec ETX Studio

"Nous avons choisi cette solution car elle répondait à toutes nos attentes en matière de qualité, d’instantanéité et d’automatisation. Plus qu’un nouveau service, c’est une nouvelle expérience utilisateur que nous proposons à nos lecteurs, plus innovante et immersive. Désormais, chaque article peut s’écouter en audio-augmenté" a indiqué Anna Sillard, directrice produit à L'Express.