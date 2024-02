Majelan dévoile la deuxième saison de "Mythes Mythos"

Que se passe-t-il quand deux grands reporters mettent leur talent d’investigation et de récit au service des héros de notre enfance ? Préparez-vous à embarquer dans un voyage dans l’espace et dans le temps pour partir sur les traces de Dracula, le plus célèbre des vampires, Zorro, les Dalton ou encore Calamity Jane."Après le succès de al première série "Mythes Mythos", écrite par l'historien Jean-Joseph Julaud, nous avions à coeur de proposer à nouveau un traitement original aux auditeurs. C'est chose faite en mettant deux grands sur les traces des héros. Et c'est passionnant" a indiqué Cécilia Gabizon, directrice éditoriale de ETX Majelan