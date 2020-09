Majelan et Edi8 s’associent pour porter les voix les plus inspirantes

Dans le cadre de l’accord signé, Majelan aura un accès prioritaire aux auteurs d’Edi8 pour produire de nouveaux programmes audio faisant appel à leurs expertises et à leurs expériences ; réciproquement Edi8 aura la priorité d’accès à l’adaptation et à la déclinaison en livre des productions originales audio de Majelan. "Je crois dans la complémentarité de l’expérience entre le livre et l’audio", déclare

Mathieu Gallet, Président de Majelan. "Cette collaboration entre majelan et Edi8 est née d’une promesse commune : aider les gens à se réaliser tant dans les domaines professionnels que personnels, à travers l’expérience et l’expertise partagées de personnalités légitimes. Je me félicite de ce partenariat qui témoigne de la complémentarité entre la voix et l’écrit".

Du côté de Vincent Barbare, Président d’Edi8 : "C’est également un partenariat entre deux sociétés qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes ambitions : la quête de sens, répondre aux besoins d’apprendre et de transmettre, contribuer à l’épanouissement personnel".