L'Arcom s'exprime sur les COM des médias publics

Conformément à cette stratégie, le COM a fixé à Radio France l’objectif d’augmenter la part de ses podcasts écoutés sur sa propre plateforme, tout en continuant à développer la consommation globale de ses podcasts. Les antennes de Radio France figurent parmi les leaders français des écoutes à la demande (podcasts), si l’on excepte les plateformes de streaming musical. En particulier, France Inter (46 millions d’écoutes mensuelles) et France Culture (37 millions) se situent en tête du dernier baromètre de l’année 2021. Les écoutes de podcasts de Radio France progressent et, conformément à la stratégie affichée, la part des podcasts consommés sur la plateforme propriétaire augmente.

Cependant, cette croissance se ralentit et l’indicateur 6 n’est pas atteint, malgré une offre de plus en plus riche, composée des contenus de Radio France et des autres médias de service public. En raison de ce retard, l’objectif fixé pour 2022 par le COM (45% de podcasts écoutés sur le site de Radio France à l’horizon 2022) pourrait être remis en cause. Radio France souligne toutefois dans son rapport d’exécution du COM que la progression des écoutes de podcasts sur les sites tiers, qui se maintient à un rythme plus élevé que prévu, nécessite des efforts supplémentaires à déployer sur ses sites propriétaires pour atteindre l’objectif du COM. En tout état de cause, la stratégie de transfert des audiences des plateformes tierces vers la plateforme de Radio France devra donc être suivie attentivement en 2023.