RFI en haoussa performe sur le numérique

Sur TikTok, RFI en haoussa a atteint en juin 12.2 millions de vues (seconde meilleure performance depuis le lancement du compte depuis un an seulement, en juillet 2024), dépassé 800 000 abonnés et compté près de 5 millions de mention "J’aime" (total). Sur Facebook, RFI en haoussa enregistre 8.2 millions de vues en juin, dont 25 vidéos dépassant les 100 000 vues, et fédère désormais 1.6 million d’abonnés. Sur YouTube, RFI en haoussa totalise 415 000 vues en juin (+45% vs mai 2025), son meilleur résultat depuis janvier 2025, et compte plus de 60 000 abonnés.
En outre, le site internet de RFI en haoussa a comptabilisé ce même mois 313 000 visites, en hausse de 25% par rapport à mai
Si RFI en haoussa affiche une dynamique exceptionnelle en juin avec 20.7 millions de vidéos vues sur tous les supports, les autres rédactions en langues africaines poursuivent également leur développement et leur engagement auprès de leurs communautés respectives : swahili (10.5 millions de vidéos vues), fulfulde (9.1 millions) et mandenkan (6,3 millions).
RFI Hausa propose 2h30 de programmes par jour diffusés en FM, en ondes courtes et repris par 42 radios partenaires au Nigeria, Cameroun, Tchad, Benin, Togo, Ghana... Le nombre de lancements de vidéos par mois en moyenne s’élève à 16.6 millions. Dans le cadre du projet "Afri’Kibaaru", la rédaction en haoussa produit notamment "Rayuwata" ("Ma vie"), une émission quotidienne et interactive sur le genre, faisant de la radio un espace de parole pour les femmes.
