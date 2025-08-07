La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
RFI en haoussa performe sur le numérique  L’audio publicitaire surperforme tous les autres médias pendant le Prime Day 2025 IA Radio : le premier bouquet de radios musicales 100% générées par l'IA États-Unis : 70.5% des radios diffusent des infos locales Royaume-Uni : le fossé se creuse entre les jeunes auditeurs et la radio traditionnelle L’approche d’un entrepreneur tech pour repenser la stratégie radio En Irlande, la radio affiche une croissance deux fois supérieure au marché pub global RØDE CallMe transforme les usages radio et podcast à distance CarPlay et Android Auto façonnent l’écoute en voiture aux États-Unis FIP ouvre sa prochaine saison avec un live FIP 360 
Rédigé le Jeudi 7 Août 2025 à 13:01 | modifié le Jeudi 7 Août 2025 à 13:01



RFI en haoussa a enregistré en juin 2025 une très forte croissance de son audience numérique et atteint des records de vues sur les réseaux sociaux. L’offre en haoussa a représenté 13% des lancements audio et vidéo mensuels de RFI. Installée depuis 2007 à Lagos au Nigeria, la rédaction de RFI en haoussa compte près de 7.5 millions d’auditeurs chaque semaine...



Sur TikTok, RFI en haoussa a atteint en juin 12.2 millions de vues (seconde meilleure performance depuis le lancement du compte depuis un an seulement, en juillet 2024), dépassé 800 000 abonnés et compté près de 5 millions de mention "J’aime" (total). Sur Facebook, RFI en haoussa enregistre 8.2 millions de vues en juin, dont 25 vidéos dépassant les 100 000 vues, et fédère désormais 1.6 million d’abonnés. Sur YouTube, RFI en haoussa totalise 415 000 vues en juin (+45% vs mai 2025), son meilleur résultat depuis janvier 2025, et compte plus de 60 000 abonnés.
En outre, le site internet de RFI en haoussa a comptabilisé ce même mois 313 000 visites, en hausse de 25% par rapport à mai

Si RFI en haoussa affiche une dynamique exceptionnelle en juin avec 20.7 millions de vidéos vues sur tous les supports, les autres rédactions en langues africaines poursuivent également leur développement et leur engagement auprès de leurs communautés respectives : swahili (10.5 millions de vidéos vues), fulfulde (9.1 millions) et mandenkan (6,3 millions).
RFI Hausa propose 2h30 de programmes par jour diffusés en FM, en ondes courtes et repris par 42 radios partenaires au Nigeria, Cameroun, Tchad, Benin, Togo, Ghana... Le nombre de lancements de vidéos par mois en moyenne s’élève à 16.6 millions. Dans le cadre du projet "Afri’Kibaaru", la rédaction en haoussa produit notamment "Rayuwata" ("Ma vie"), une émission quotidienne et interactive sur le genre, faisant de la radio un espace de parole pour les femmes.


