RFI en haoussa performe sur le numérique

Si RFI en haoussa affiche une dynamique exceptionnelle en juin avec 20.7 millions de vidéos vues sur tous les supports, les autres rédactions en langues africaines poursuivent également leur développement et leur engagement auprès de leurs communautés respectives : swahili (10.5 millions de vidéos vues), fulfulde (9.1 millions) et mandenkan (6,3 millions).

RFI Hausa propose 2h30 de programmes par jour diffusés en FM, en ondes courtes et repris par 42 radios partenaires au Nigeria, Cameroun, Tchad, Benin, Togo, Ghana... Le nombre de lancements de vidéos par mois en moyenne s’élève à 16.6 millions. Dans le cadre du projet "Afri’Kibaaru", la rédaction en haoussa produit notamment "Rayuwata" ("Ma vie"), une émission quotidienne et interactive sur le genre, faisant de la radio un espace de parole pour les femmes.