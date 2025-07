Deux nominations à RFI pour la rentrée 2025

Sylvie Noël aura notamment pour mission d’approfondir le rapprochement et l’interface entre les tranches d’information Monde et les tranches d’information Afrique. Elle était jusqu’à présent secrétaire générale des rédactions de RFI. Sylvie Noël succèdera à ce poste à Frédérique Misslin, nommée envoyée spéciale permanente à Jérusalem. Diplômée de l'IEP d'Aix-en-Provence, du CHEE et de l'IJBA de Bordeaux, titulaire d'un DEA d'Histoire militaire, Sylvie Noël est entrée à RFI en 1994. Elle a présenté les journaux et les rendez-vous d'information en matinale, journée et soirée jusqu'en 2008, année où elle est nommée rédactrice en chef adjointe au SDR Monde en matinale. En 2014, elle rejoint le service international comme adjointe puis cheffe de service, avant d'être nommée rédactrice en chef du week-end en janvier 2023, puis secrétaire générale des rédactions en novembre 2024.