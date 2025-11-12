Le Prix du Journalisme des MFP 2025 ouvre son jury au public

Vous aimerez aussi
Créé en 1963, le Prix du Journalisme des Médias Francophones Publics (MFP) demeure la distinction la plus reconnue du journalisme radiophonique international. Ouvert aux productions de Radio France, Radio Canada, la RTS, la RTBF et RFI, il récompense un reportage d’une durée maximale de 8 minutes, diffusé entre le 15 octobre 2024 et le 31 octobre 2025. La dotation du prix est fixée à 3 000 euros. Particularité unique, le lauréat est choisi non par un jury professionnel mais par cent auditeurs francophones, répartis entre les quatre pays participants, dont vingt jurés français sélectionnés par tirage au sort. Ces jurés écouteront les cinq reportages finalistes disponibles sur radiofrance.fr dès le 1er décembre 2025, avant de transmettre leur classement par ordre de préférence.
Un prix emblématique du journalisme radiophonique
Le Prix du Journalisme des MFP consacre chaque année un travail d’enquête, d’analyse ou de terrain illustrant l’excellence du journalisme audio. Ouvert à toutes les rédactions membres, il met en valeur la force du format radiophonique pour raconter, informer et éclairer les enjeux contemporains. Les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 30 novembre à 23h59 via le formulaire en ligne. Les auditeurs retenus seront contactés pour confirmer leur participation et leurs votes seront dévoilés le dimanche 7 décembre 2025 sur les antennes et le site de Radio France.
Cette 62ᵉ édition confirme la volonté des médias publics francophones de placer l’écoute citoyenne au cœur du journalisme radio, dans un contexte où l’audio demeure un espace privilégié de confiance et de réflexion.
