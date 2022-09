L'Arcom réunit à Paris les membres du REFRAM

L’instauration d’une régulation adaptée aux plateformes en ligne, à même de garantir le respect des droits et libertés des citoyens, est aujourd’hui un sujet de préoccupation majeure pour de nombreux Etats. Pour faire face aux défis et risques posés par la manipulation de l’information ou la haine en ligne, de nouveaux modèles de régulation se mettent en place, à l’image du récent règlement sur les services numériques (Digital Services Act) dans l’Union européenne.C’est dans ce contexte que l’Arcom réunit à l’UNESCO, les 6 et 7 octobre prochains, les membres du Réseau francophone des régulateurs de médias ( REFRAM ), afin d’échanger sur les défis de la régulation des plateformes en ligne et les réponses à y apporter à l’échelle des grands ensembles régionaux et des Etats.