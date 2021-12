L'ACPM rejoint l'IAB Tech Lab

"L'ACPM se réjouit de rejoindre l’IAB Tech Lab et de ce fait les grands acteurs qui oeuvrent, sur un plan international, à une mesure commune et équitable. C’est une étape importante pour le marché français des podcasts en recherche de légitimité face aux autres voies plus historiques et reconnues ; les podcasts natifs mais aussi de replay disposent maintenant d’une mesure solide et basée sur des fondations globales" a expliqué Jean-Paul Dietsch, directeur général adjoint de l'ACPM.