Kiss FM reçoit Pierre Garnier, le gagnant de la Star Academy

Vingt auditeurs ont gagné leur rencontre avec le chanteur. Ils assisteront à l’émission suivie d’une séance de dédicaces. Pierre Garnier, c’est un succès fulgurant : son titre est le plus diffusé en radio. En une seule journée, il a dépassé le seuil du million de streams.

"D’autres beaux événements sont en préparation : de nouveaux showcase et un gros concert pour fêter l’arrivée de l’été" annonce la station. "Kiss FM n’a de cesse de jouer la carte de le proximité à l’image des principaux rendez-vous d’information. Chaque flash, chaque info trafic, météo ou agenda loisirs est décliné en 3 versions afin que chaque habitant des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches du Rhône se sente concerné et puisse s’approprier sa radio".