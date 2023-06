K6 fête la musique

Sur la place du village, véritable lieu de convivialité et de partage, les visiteurs pourront profiter d’une atmosphère festive et déguster les offres culinaires du food court (planches de bons produits artisanaux et street food de qualité) proposés par les commerçants du Village Gastronomique. Une buvette sera également disponible pour agrémenter cette soirée.

L'équipe de K6 invite les amateurs de musique et les curieux ce 21 juin, de 18h30 à 23h, sur la place du village. L’entrée est gratuite pour tous.