K6 Région : le mix de la FM et du Web Émanation de K6FM, K6 Région est une radio généraliste à vocation régionale, créée pour le DAB+ et lancée le 12 octobre 2021 en région Bourgogne-Franche-Comté. La programmation repose sur quelques fondamentaux maîtrisés par K6 Dijon, comme la "crème de K6" qui reprend des standards oubliés, et sur les artistes diffusés sur K6 Côte-d'Or, artistes exclusivement régionaux. "Elle s'appuie sur l'expérience de sa grande sœur, K6FM, et sur celle de sa petite sœur, la webradio K6 Côte-d'Or lancée en décembre 2015, pour promouvoir la musique régionale", explique la station sur son site Internet. Dans le paysage radio local, K6 Région a su se démarquer par sa programmation unique et son engagement envers la communauté locale. Principalement musicale aujourd'hui, le temps que les auditeurs s'équipent en DAB+, K6 Région diffuse toutefois des rendez-vous d'info toutes les heures, la météo régionale et des agendas culturels. "À terme, K6 Région est vouée à devenir LA radio qu'on écoute en Bourgogne-Franche-Comté", assure la station. Les nouvelles radios nées du DAB+ (11/12) Rédigé le Mardi 12 Mars 2024