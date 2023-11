Québec accueille "Les Jours de la Radio"

"La radio est un média traditionnel qui possède la capacité d’atteindre un grand nombre de gens par les ondes hertziennes. Depuis plusieurs années, les voies de diffusion se diversifient et il est de plus en plus complexe d’atteindre ce même nombre d’auditeurs. Les habitudes de consommation évoluent rapidement et c’est tout un défi d’assurer sa présence sur ces nombreux canaux de diffusion. Nous allons explorer ensemble les enjeux et les défis afin de conserver et d’accroître notre audience" indique l' ARCQ Pour une 7e année, l’ADISQ se joint à l'ARCQ pour présenter les prix "Rencontre Radio" où seront réunis l’ensemble des artisans radio du Québec lors d'un show case.