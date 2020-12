Jour J moins 1 pour les NRJ Music Awards Paris Edition

TF1 et NRJ ont confirmé la participation à la 22e édition des NRJ Music Awards de Dua Lipa, Angèle, Louane, Amel Bent et Imen Es, Sia, Black Eyed Peas, David Guetta, Indochine, Christine and the Queens, Gims, Kendji Girac, Vianney, Julien Doré, Amir, Grand Corps Malade et Camille Lellouche, Vitaa et Slimane, M.Pokora, Daju, Benjamin Biolay, Hatik, Camelia Jordana, Soolking, Alliel, Squeezie et Gambi, Wejdene et Tayc. Pour la catégorie "Performance Francophone de la soirée", les votes se feront en direct par téléphone et par SMS.

Cette cérémonie sera l'occasion pour TF1 et NRJ de soutenir les artistes et la culture. Nikos Aliagas rappellera au cours de l'émission qu'il est important d'offrir des disques, des places de concert, de spectacles, de cinéma, des livres... #LaCultureSoffre.