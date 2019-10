Hit West organise un "Hit West Live" à Saint-Brieuc

Pour l'anecdote, le groupe Les Frangines devait être sur la scène de ce nouvel "Hit West Live". La chanteuse Jacinthe a donné naissance la semaine dernier à son premier enfant. "Nous souhaitons plein de bonheur à la jeune maman et nous avons décidé ensemble qu’il n’est pas raisonnable de la faire monter sur scène si tôt" se justifie Hit West. Ce mercredi, Maëlle (lauréate de The Voice 7) remplacera donc Les Frangines.

Enfin, ce mercredi 23 octobre, la radio va parcourir les rues de Saint-Brieuc, Langueux, Lamballe… pour offrir les dernières invitations. Et entre 16h et 20h, l’émission "L’After West" recevra les artistes de la soirée en direct de la Rotonde à l’entrée d’Hermione.