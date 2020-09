Groupe ISA : Alexandre Pagès est décédé

Âgé de 46 ans, homme de radio, engagé très tôt dans le secteur indépendant, Alexandre Pagès était dirigeant et fondateur d'ISA Groupe (Radio ISA, Radio Numéro 1, FC Radio, N'Radio, Mistral FM, Perrine FM), un groupe dynamique de radios de proximité, groupe présent dans plusieurs régions françaises.

"La collectivité des radios indépendantes perd aujourd’hui un brillant entrepreneur, passionné, qui portait haut les valeurs de l'indépendance et de la proximité" indique un communiqué des Indés Radios. "Nos pensées vont à sa famille, ainsi qu’à ses associés et collaborateurs" ajoute le groupement.