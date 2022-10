Téléchargez le 146e numéro de La Lettre Pro de la Radio

L’appel à projets "Une webradio, un parrain", qui s’est achevé le 30 juin dernier, émis par l’État au titre du plan France 2030 pour un montant de 1.4 million d’euros, ambitionnait de soutenir le déploiement de 2 000 projets de webradios dans les collèges publics et privés sous contrat non équipés. Une grande première dont le pilotage national est assuré par la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) en liaison avec la direction du numérique pour l’éducation (DNE) et en concertation avec le CLEMI et son réseau de coordonnatrices et coordonnateurs en académies.Depuis bientôt trente ans, Richard Darbois est LA voix officielle de NRJ. Il a bien failli renoncer en 2010, lorsqu’il part vivre dans les Caraïbes, mais la radio l’a rattrapé. À 71 ans, le comédien ne s’en lasse pas. La radio est une passion, mais NRJ… only !Toutes radios confondues, elle détient le titre français de la station la plus écoutée à l’échelle d’un département. Chaque jour, près de 30% des Creusois allument France Bleu Creuse. Un attachement et une fidélité qui durent depuis quarante ans, grâce à une proximité incarnée.