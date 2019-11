Fun Radio : une nouvelle "Fun Radio Ibiza Experience"

Le line-up sera dévoilé progressivement sur l’antenne de Fun Radio. Rappelons que la Fun Radio Ibiza Experience se positionne comme "un show unique qui attend le public de l’AccorHotels Arena : Ibiza va débarquer à Paris le temps d’une nuit. Les plus grands DJs joueront leurs sets et mixeront les plus gros tubes Dance/Electro du moment. Une expérience inédite diffusée en direct sur Fun Radio, à voir sur W9 et à vivre sur les réseaux sociaux".

Ce concert événement de Fun Radio se déroulera le vendredi 3 avril 2020.