Fun Radio lance une campagne 360°

Cet événement, produit par Fun Radio (via sa filiale M6 Interactions), et sponsorisé par Toyota, réunit à Paris, le temps d’une soirée, les plus grands DJs de la planète avec cette année avecArmin Van Buuren, Don Diablo, Kungs, Martin Solveig, et R3hab. Cette prise de parole dédiée à la Fun Radio Ibiza Experience comprend notamment une campagne d’affichage nationale (du 13 au 21 mars), déclinée en 3 formats, dans le métro, les gares et en colonnes Morris. À cela s'ajoute une campagne TV (du 14 au 23 mars), via un spot diffusé sur M6, W9 et 6ter.

Cette campagne met en scène les DJs présents à l’événement et invite à gagner les dernières places en écoutant Fun Radio.