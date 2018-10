Fun Radio DJ Awards : le palmarès

Le prix du "Meilleur DJ Français" a été attribué à DJ Snake et celui du "Meilleur DJ International" à Armin Van Buuren. Le prix du "Meilleur Single Dance" est revenu à David Guetta x Martin Garrix pour le titre "Like I Do" et le prix de la "Meilleure Révélation Internationale" revenant à Marshmello. Le DJ Hugel a remporté le prix de la "Meilleure Révélation Française" et celui du "Meilleur Remix" avec le titre "Bella Ciao".

Cette nouvelle édition des Fun Radio DJ Awards a également permis d'attribuer trois prix spéciaux : le prix du "Meilleur influenceur" à Martin Solveig, le prix du "Meilleur Club" au HÏ et un "Prix Spécial DJ Mag" qui a été remis à Timmy Trumpet.