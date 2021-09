France Musique : "La Tribune des critiques de disques" fête ses 75 ans

Fondée en 1946 par Armand Panigel et Jean Roy, l’émission est présentée par Jérémie Rousseau depuis septembre 2014. Comment choisir une version reine d’une œuvre du répertoire classique avec passion, vivacité et sans langue de bois parmi 6 versions différentes ? Soumis à une écoute à l’aveugle, trois critiques se prêtent au jeu, chaque semaine, en public. Rien de tel pour découvrir ou redécouvrir ces classiques que l’on croyait connaître. Ancien certes mais toujours dans l’air du temps, ce rendez-vous a su se réinventer en renouvelant son format et son ton. Depuis quelques années, auditeurs et internautes peuvent voter pour leur version préférée grâce à un dispositif dédié sur francemusique.fr et sur la page Facebook de France Musique.