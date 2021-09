France Inter : "Affaires sensibles" arrive sur France 2

La mort de Khadafi, l’assassinat du juge Borrel, l’attentat du Drakkar au Liban ou, plus récemment, les affaires Benalla, Bygmalion, Cahuzac ou Kerviel… Notre histoire récente est jalonnée de ces affaires dites "sensibles", porteuses de scandales, qui secouent la République et le pouvoir, qu’il soit politique, diplomatique ou économique. Elles provoquent parfois des ondes de choc, des prises de conscience collectives. Certaines gardent encore leurs secrets, des années après, et racontent aussi en creux l’état de notre société et de notre démocratie.

"Affaires sensibles" va rouvrir ces dossiers, les explorer et reprendre l'enquête avec des documents inédits. Avec le temps, certains ont de nouvelles choses à nous dire. Ceux qui ont vécu ces événements et qui, jusque-là, se taisaient vont prendre la parole. Structuré autour d’une enquête en images avec l'éclairage de nombreuses archives de l'INA, le magazine sera également ponctué de grands entretiens menés par Fabrice Drouelle.

Première diffusion, ce lundi soir à 23h05 sur France 2.