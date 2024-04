France 2 dans les locaux de Radio Laser pour les ateliers radio d'EMI

Rappelons que Radio Laser intervient dans différentes structures (collèges, lycées, centres de loisirs, espaces jeunes...) pour réaliser des ateliers radio avec les enfants et les jeunes. Chaque année, ce sont ainsi près de 1 000 jeunes qui participent aux ateliers Radio Laser dans le cadre de l'EMI (Éducation aux Médias et à l'Information). Radio Ados en est l'illustration. Radio Ados fait du lien social dans la ville de Chantepie en s’ouvrant sur la vie de ces concitoyens et en traitant des sujets du quotidien. Ainsi, les jeunes de Radio Ados de Institut médico-éducatif d'Hallouvry sont pleinement investis et mobilisés autour d'une initiative originale.

Dirigée par Sylvain Delfau, Radio Laser, est une station locale associative émettant sur Rennes, le Pays des Vallons de Vilaine et le Pays de Brocéliande, sur 95.9.