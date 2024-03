franceinfo et Bayard Jeunesse : 39 000 élèves pour le webinaire "Salut l'info ! le direct"

Partir d’une rumeur, enquêter, vérifier, interviewer, écrire, enregistrer… ce webinaire, animé par Agathe Guilhem, journaliste à Astrapi, et par Estelle Faure, journaliste à franceinfo a réuni 39 000 élèves au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, et connectés en streaming à travers la France (des grandes métropoles aux petites villes ou villages) mais aussi depuis les Pays-Bas, la Belgique, le Brésil, le Gabon, Dubaï… Les journalistes ont montré aux élèves de 7 à 11 ans les étapes d’un travail journalistique pour produire une information de qualité.

À l’issue du webinaire, une séance de méditation a été proposée par Petit Bambou, partenaire du programme, afin de sensibiliser et aider les élèves à la concentration et améliorer leur attention.