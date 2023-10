France Culture : un nouveau "Prix Roman des étudiants"

Depuis plus de 10 ans, France Culture s’engage à travers ce prix à rendre plus accessible le monde de la littérature, à donner et entretenir le goût de la lecture et à transmettre une culture vivante aux jeunes auditeurs et lecteurs. L’occasion aussi d’offrir une expérience de juré et de favoriser l’échange et l’interactivité entre les étudiants sur l’ensemble du territoire autour des romans.

Les étudiants-jurés retenus pourront, d’octobre à décembre 2023 : lire les 5 romans sélectionnés par France Culture, rencontrer et échanger avec 5 auteurs contemporains au sein des universités participantes et/ou en ligne, partager et débattre entre eux sur les réseaux sociaux et voter pour leur coup de cœur et remettre le prix au lauréat.