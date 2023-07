France Culture s'installe au Festival d’Avignon

L’invitation de la langue anglaise sera l’occasion pour nous de faire entendre deux grandes voix engagées dans leur époque : Kae Tempest et Chimamanda Ngozi Adichie. Elles côtoieront des artistes épris de littérature et de poésie, comme Serge Rezvani, Dominique A, et Kery James, de grands acteurs comme Patrick Timsit et Adama Diop, des musiciens, des philosophes. Tous réunis pour cette fête de l’esprit au coeur de la cité. Pour cette édition, France Culture accueille en stage les élèves comédiens et comédiennes du Studio 7, 7e promotion de l’École du Nord.

Deux émissions seront diffusées en direct sur France Culture du 10 au 14 juillet : "Bienvenue au Club" (de 12h45 à 13h30) et les fictions (de 20h à 21h). L'entrée est libre dans la limite des places disponibles dans les 3 lieux : le jardin du musée Calvet, la cour du cloître Saint-Louis et la Maison Jean Vilar.