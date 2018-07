France Bleu : Revel s'en va. Casalta arrive

À la tête du réseau de France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta aura pour mission d’en affirmer la puissance comme média de proximité de référence, ancré dans les territoires et fédérant tous les publics. Il animera le réseau des 44 antennes locales et les accompagnera dans la définition d’une stratégie éditoriale qui s'appuiera sur tous les talents du réseau et accentuera encore l’adaptation de l’offre aux géographies urbaines et rurales. Cette stratégie mobilisera les équipes sur un projet partagé d’innovation éditoriale et de production de contenus à même de poursuivre le développement des audiences, sur les supports linéaires et numériques.