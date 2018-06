France Bleu Occitanie au fond du gouffre de Padirac

L'équipe de France Bleu Occitanie a dû relever deux défis techniques pour permettre la diffusion de cette matinale, diffusée dans des conditions très particulières.

D'abord, obtenir un raccordement des lignes Internet et Numéris à 103 mètres de profondeur en lien avec les équipes de l'opérateur Orange et celles du site du gouffre de Padirac. Dans un second temps, il a fallut également descendre l'ensemble du matériel : PC, micros, câbles et consoles et procéder à son installation dans un lieu particulièrement humide et qui affiche une température ambiante de 13° toute l'année...