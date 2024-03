Fip en direct de la cour de récré de plusieurs écoles

Les jeunes curieux de l’école élémentaire vont ainsi pouvoir découvrir les coulisses de la fabrication d’une radio musicale, décortiquer la construction d’une programmation et explorer les différentes étapes de création d’un objet sonore et musical pour enfant.

Les élèves auront l'occasion de plonger dans l'univers de la radio en apprenant à concevoir et à enregistrer leur propre contenu tout en s’appuyant sur "La Discomobile" d’Émilie Blon-Metzinger et Alexandre Girard, spécialement conçue pour divertir et éduquer.

En associant l'apprentissage à travers le jeu et la découverte, FIP aspire à stimuler la curiosité des enfants et à nourrir leur amour pour la musique.