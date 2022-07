Ferncast dévoile sa gamme Mini de serveurs codec audio

Les principales caractéristiques des produits Mini sont la puissance nécessaire pour de multiples applications audio, une taille ultra compacte pour une logistique facile et une grande portabilité, une entrée AES67 avec d'autres entrées via USB (analogique, AES/EBU, MADI, Dante), un accès rapide à l'interface utilisateur via Wifi avec scan du code QR, une interface utilisateur moderne et intuitive du logiciel aixtream et une possibilité d'extension à de nouvelles applications après l'achat initial.