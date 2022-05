Ferncast dévoile la nouvelle version de son logiciel aixtream

WebRTC (Web Real-Time Communication) est une technologie qui permet aux applications et aux sites web de capturer et éventuellement de diffuser de l'audio et de la vidéo via Internet en utilisant des normes audio et vidéo largement répandues et accessibles à presque tous les utilisateurs. Le WebRTC est devenu la principale norme pour permettre une transmission audio rapide avec des applications qui fonctionnent dans les navigateurs web ou comme de simples applications téléphoniques sans aucune configuration importante de la part de l'utilisateur.