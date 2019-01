Europe 1 version Guimier : acte II

Preuve que le cap est gardé, les changements de grille après la trêve des confiseurs s’annoncent homéopathiques. Seul Karl Zero, qui produit déjà de fausses publicités depuis la rentrée sur Europe 1, reprend la tranche 16h / 17h, laissée par Laurence Boccolini.

L’ancien animateur de Canal + va-t-il animer une émission susceptible de concurrencer Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL ? Laurent Guimier reste humble. "On s’inscrit dans ce que faisait Laurence Boccolini : un invité, Karl Zero et des auditeurs, on joue… On s’approchera un peu plus de l’actualité du jour ou du moment. Ça va être quelque chose d’assez détonnant. Karl Zero va vous étonner sur Europe 1 ! ".

Deuxième étage de la fusée de la relance opérée par Laurent Guimier, Europe 1 va lancer une grande campagne de communication d’ci quelques jours. Mais il faudra attendre certainement les chiffres de Médiamétrie publiés mi-avril pour en mesurer les effets...