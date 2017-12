Europe 1 s’installe à Lyon pour la Fête des Lumières

La Fête des Lumières est une manifestation populaire, initiée par la ville de Lyon en 1989, qui se tient chaque année à Lyon. Lors de cet évènement, éclairagistes, designers, vidéastes, architectes, graphistes, artistes plasticiens, mais aussi compagnies de spectacles de rue, proposent des installations inédites et surprenantes dans toute la ville.Cette année, la Fête des Lumières aura lieu du jeudi 7 décembre au dimanche 10 décembre 2017. À cette occasion, Europe 1 se mobilise pour couvrir cet événement : 60 personnes pourront assister, dans des conditions privilégiées, aux émissions Europe1 en direct de Lyon : "Au coeur de l'Histoire" avec Franck Ferrand , "Bonjour la France" avec Daphné Burki et son équipe et "Y a pas peno !" avec Thomas Thouroude et son équipe.