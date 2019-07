Europe 1 passe à l’heure d’été du 8 juillet au 25 août

D'abord, du samedi 6 au dimanche 28 juillet (de 19h à 20h), Europe 1 partira sur les routes de la Grande Boucle. De Bruxelles aux Champs-Elysées, Europe 1 fera vivre aux auditeurs les 21 étapes du Tour de France 2019 avec tous les jours un Journal du Tour à 8h35 dans la matinale présenté par Marguerite Lefebvre, et chaque soir dans le Club Tour présenté par Axel May, une heure pour raconter et décrypter l’étape du jour et l’humeur du Tour. Cet été, de 09h à 11h, Eva Roque passera en revue l’actualité médiatique, culturelle et régionale en compagnie d’un invité. A ses côtés, des journalistes, dont Olivier Poels, mettront les régions à l’honneur : initiatives locales, traditions, tourisme… À partir du 5 Août, Lise Pressac animera l’émission.