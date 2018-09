Europe 1 / Laurence Boccolini : Laurent Guimier s’explique

Dans une interview accordée à La Lettre Pro de la Radio qui sera publiée en intégralité dans notre prochain magazine à paraître mi-septembre, le vice-PDG d’Europe 1 s’explique : "Je l’avais dit, on attendrait pas 1 mois, 3 mois ou 6 mois avant de prendre des décisions urgentes ou évidentes. Au terme d’une semaine, on a estimé que l’énergie qu’elle déployait (Laurence Boccolini, NDLR) allait mieux sur une heure que sur deux ".

Une décision qui est aussi une promotion pour la nouvelle recrue Mathieu Belliard, venu de RMC, dont les débuts sont qualifiés de "très prometteurs" par Laurent Guimier. Il faut dire que cette tranche de l’après-midi est sinistrée depuis le départ de Laurent Ruquier à RTL. "Sur cette case, on se doit d’innover et de ne pas attendre. On s’est rendu compte que pour un public plus jeune et plus provincial, il y a une demande pour une offre d’information un peu différente."

"Nous avons pris la décision que nous aurions prise dans deux mois, autant la prendre sans drame, sans sanction. Au bout d'une semaine, on ne peut pas dire qu’une audience s’effondre, c’est juste du ressenti. Laurence est essentielle à la grille et il faut qu’elle s’y sente bien, entre 16h et 17h" conclut-il.