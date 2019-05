Étude : 46% des Français ont déjà utilisé un assistant vocal

Les éditeurs sont de plus en plus nombreux à développer des offres pour les enceintes connectées, bien qu’aujourd’hui les revenus tirés de ce canal de distribution soient inexistants. Les fabricants d’enceintes connectées, et tout particulièrement Google et Amazon, ont, dès leur lancement, cherché à proposer une offre attractive de médias et de contenus culturels, en nouant des partenariats avec les éditeurs et en mettant en avant leurs propres services. Le référencement des offres sur un terminal sans écran et sans clavier constitue un nouveau défi pour les éditeurs. Les enceintes connectées constituent moins un moteur de recherches que de résultats.