"Et Pourquoi ?" : le podcast info pour enfants de la RTBF

Oui, les jeunes de 9 à 13 ans peuvent rester accrochés pendant quinze minutes à un podcast qui creuse une question d'actu. Voilà le pari qu'a fait Arnaud Ruyssen en créant "Et Pourquoi ?", le nouveau podcast info pour enfants de la RTBF. Pour le réaliser, le journaliste de La Première s'est aidé des enfants eux-mêmes en écoutant leurs questions et leurs réflexions. L'objectif : les informer sans éluder la complexité des enjeux, éveiller leur esprit critique, mais aussi leur donner des clés pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver l'information. Décliné en 8 épisodes, ce podcast tente à chaque fois de répondre à une question qui, vous l'aurez deviné, commence par "Et pourquoi... ?" Chaque épisode est construit en interaction avec deux enfants. Arnaud Ruyssen sert ici de guide, de vulgarisateur... et pousse la porte de personnes ressources qui éclaircissent la question.