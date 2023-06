Emelie de Jong à la tête de France Culture

De double nationalité néerlandaise et américaine, Emelie de Jong est imprégnée d'un parcours international, entre Londres, New York et Bruxelles. À 58 ans, elle prend la direction de France Culture.

"Je suis très heureuse de rejoindre France Culture, média de référence sur tous les champs de la culture. C’est une grande joie de rejoindre ses équipes, que je sais pleinement investies et engagées dans leur mission de service public" a déclaré Emelie de Jong.

Emelie de Jong a nommé Florian Delorme, directeur des programmes. Il aura pour mission de conduire la stratégie éditoriale de la chaîne. Florian Delorme était auparavant directeur de France Culture par intérim.