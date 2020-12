Éducation aux médias : Radio Campus organise une table ronde

Enseignants, parents, personnalités politiques, universitaires ou journalistes, la grande majorité des discours publics s’accorde aujourd’hui pour présenter l’éducation aux médias et à l’information comme une évidence. Nos modes d’information ayant été bouleversés par le développement du Web et des réseaux sociaux, il serait nécessaire d’éduquer massivement à ces nouveaux usages, en ciblant en priorité les publics enfants et adolescents, que, à tort ou à raison, l’on considère comme étant plus vulnérables aux phénomènes de désinformation et de théories du complot.

La modération de cette table ronde du 3 décembre à 14h sera confiée à Ysé Vauchez (Doctorante CESSP/CRPS Université Paris I Panthéon-Sorbonne) et Claire Le Gac (chargée des actions éducatives Radio Campus France).