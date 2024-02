franceinfo et Bayard Jeunesse : un webinaire "Salut l'info ! le direct"

Rappelons que "Salut l’info !" est un podcast proposé par le magazine Astrapi et franceinfo, qui met l’actualité de la semaine à la portée des enfants de 7 à 11 ans sans tabou, de manière ludique, pédagogique et informative. Pour aller plus loin et accompagner les enseignants (cycles 2 et 3) dans l’éducation aux médias et à l’information, Bayard Jeunesse leur propose chaque semaine "Le quart d’heure Actu Salut l’info !" à écouter en classe, et complété par un quiz pour s’assurer que les élèves ont tout compris.