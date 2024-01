Déjà 1 million d'écoutes pour le podcast de Pierre Bellemare

Imaginés à partir des archives du service patrimoine sonore d’Europe 1, le podcast "Les Récits extraordinaires de Pierre Bellemare" réunit des histoires incarnées par l’un des plus grands conteurs de la radio et de la télévision, Pierre Bellemare.

Près de 70 ans après la naissance d'Europe 1, l'utilisation créative des archives pour le récit historique rassemble les auditeurs, grâce à un nouveau mode de diffusion sur le site et l’application Europe 1 ainsi que sur les plateformes d’écoute et YouTube. La station poursuit son ambition de mettre en lumière les archives du patrimoine sonore d'Europe 1, couvrant plusieurs décennies d'interviews et d'émissions qui ont marqué des millions de Français.