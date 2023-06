De l'Or pour l'action environnementale de Médiamétrie

Des actions orientées vers ses principales sources d’émission, à savoir les systèmes de mesure alliant panels et technologies et le traitement de données numériques : dématérialisation des actions de communication à destination des panélistes, écoconception et écoproduction des audimètres (avec10 fois moins de consommation énergétique pour la nouvelle génération d’audimètres fixes, et 100 fois moins pour l’audimètre individuel porté ou encore transformation des ressources numériques : Médiamétrie stocke et exploite un milliard de données chaque jour ; 90% sont hébergées dans le cloud. L’entreprise bascule désormais ses nouveaux projets et ses produits sur des instances utilisant des processeurs de moindre consommation énergétique et met en place des indicateurs spécifiques pour accompagner la maîtrise de cette consommation.