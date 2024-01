Davantage de Pascal Praud sur Europe 1

Entre 9h et 9h30, la station co-diffusera avec Cnews "L'Heure des Pros" présentée par Pascal Praud. Entouré d'éditorialistes, il reviendra "sans concession" sur tous les sujets au cœur de l'actualité. Et de 11h à 13h, Pascal Praud met à l'honneur les auditeurs d'Europe 1 avec sa nouvelle émission "Pascal Praud et vous", diffusée depuis la rentrée.

Du lundi au vendredi, entre 9h30 et 19h30, la station proposera le "Journal permanent" : un rendez-vous à chaque demi-heure pour rester informé sur l'essentiel de l'actualité en 1 minute 30.