DAB+ : RADIO-J est désormais diffusée à Nice, Cannes et Monaco

Rappelons que la technologie DAB+ permet une meilleure couverture sans interférence ni grésillement, et une qualité numérique sonore augmentée. Son déploiement en France et dans le monde connaît une forte accélération. Plus la peine de chercher la bonne fréquence car, grâce au DAB +, une simple recherche par ordre alphabétique permet de trouver la radio favorite parmi une offre beaucoup plus importante que la FM.