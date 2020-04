Covid-19 : l'Agence FG crée une webradio pour Renault

Renault offre à tous une programmation musicale éclectique et apaisante, accessible ICI , et via les comptes de Renault France sur Facebook, Twitter et Instagram, tout au long de la période de confinement. Renault Music Lounge se presente un fil musical original conçu pour offrir une ambiance sonore élégante, positive et esthétique. Ce nouveau média, lancé il y a un an dans les showrooms Renault, a été imaginé en lien étroit avec l’équipe marketing France de Renault pour apporter une dimension expérientielle aux clients autant qu’aux collaborateurs. La programmation musicale s’appuie sur une signature artistique précise, reflet de l’identité musicale de la marque. Conçue comme un média à part entière, l’antenne est rythmée par des prises de paroles personnalisées.Renault Music Lounge est un programme développé par Volüm, le département intégré de design sonore et de conseil artistique de l'Agence FG.