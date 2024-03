Les audiences digitales des radios ultramarines de France Télévisions font un bond de 67%

Ce bond de 67% du volume de l’audience digitale en l’espace d’un an est une progression partagée par toutes les radios ultramarines du groupe. "La présence des radios du pôle Outre-mer dans les classements de la mesure certifiée de la diffusion digitale ACPM confirme la forte mutation de la radio et des usages, et donne une vision exhaustive du paysage Radio en France" explique un communiqué.

Les flux concernés sont Martinique La 1ère, Guadeloupe La 1ère, Guyane La 1ère, Réunion La 1ère, Mayotte La 1ère, Saint-Pierre et Miquelon La 1ère, Polynésie La 1ère, Nouvelle-Calédonie La 1ère et Wallis et Futuna La 1ère.