Covid-19 : "Toujours Ensemble" une initiative de RPL Radio

RPL Radio, la station associative de Lambersart (Nord), s’engage à travers l'opération #ToujoursEnsemble. Il s'agit d'un projet radiophonique, imaginé par RPL Radio, qui grandit dans une vision optimiste : "Nos commerçants de proximité nous font confiance depuis 40 ans, ils nous écoutent, nous suivent, RPL Radio est parfois en bande son dans ces commerces et ces ateliers et ils sont surtout acteurs du quotidien, comme nous, radio de proximité" explique Arnaud Darras, le directeur d’RPL Radio. "Alors on s’est dit : et si nos commerces de proximité faisaient de la radio à leur tour ? On veut proposer à chacun 15 minutes d’antenne pendant la matinale et les faire participer à la programmation musicale, ce sera "leur" émission".