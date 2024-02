Bel RTL prend la route pour l'opération Pièces Rouges

Aujourd'hui, plus de 2 milliards de "pièces rouges" dorment encore dans les poches, les tirelires et les fonds de tiroirs des Belges. Grâce à la mobilisation des petits et grands, Bel RTL peut leur offrir une nouvelle vie et les mettre au service d'une noble cause : la lutte contre le cancer. Dès ce mois de mars, chaque samedi de 10h à 18h, Bérénice et Léon partiront en tournée pour collecter les dons des auditeurs. Ils seront le samedi 9 mars au Woluwé Shopping (Bruxelles), le samedi 16 mars au Complexe commercial RICH’L de Waterloo (Brabant Wallon), le samedi 23 mars au Shopinstock de Fosses-la-Ville (Namur), le samedi 30 mars à l'Espace Shopping Hydrion d’Arlon (Luxembourg), le samedi 6 avril à Belle île en Liège, (Liège) et le samedi 13 avril aux Grands Prés à Mons (Hainaut).