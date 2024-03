Bel RTL : une tournée dans les écoles pour l'opération Pièces Rouges

L'opération Pièces Rouges est souvent l'occasion pour les enfants de faire leur tout premier don en allant piocher dans leur tirelire. Pour les remercier de cet acte de générosité, Bérénice et Léon rendront visite à des dizaines d'établissements scolaires mobilisés pour l'opération entre le 19 mars et le 12 avril. C'est dans une ambiance festive et chaleureuse que les enfants et leurs professeurs accueillent Léon et Bérénice. Les établissements scolaires sont toujours très investis dans l'opération Pièces Rouges de Bel RTL et sont considérées comme l’un de nos meilleurs partenaires de la récolte.

Par ailleurs, les vendredis 22 et 29 mars ainsi que les 5 et 12 avril, Léon anime son émission "Léon fait tourner les serviettes" depuis les établissements scolaires de Nivelles, Ganshoren, Fexhe-le-Haut-Clocher et Bouvy.